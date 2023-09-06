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Госнефтефонд увеличил доходы с "Шахдениз"

Госнефтефонд увеличил доходы с "Шахдениз" В январе-августе этого года Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) получил доход в размере 1 млрд 183 млн долларов США с месторождения "Шахдениз", расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря.
Энергетика
6 сентября 2023 г. 16:09
Госнефтефонд увеличил доходы с Шахдениз

В январе-августе этого года Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) получил доход в размере 1 млрд 183 млн долларов США с месторождения "Шахдениз", расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Об этом Report сообщили в ГНФАР.

Сообщается, что это на 35 млн долларов США или на 3,05% больше, чем за тот же период 2022 года.

Из средств, поступивших в ГНФАР за первые 8 месяцев этого года, на долю конденсата пришлось 259,554 млн долларов США. Это на 69,013 млн долларов США или на 21% меньше, чем за тот же период 2022 года.

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Версия на английском языке SOFAZ posts over 3% growth in revenue from Shah Deniz 
Версия на азербайджанском языке Neft Fondu “Şahdəniz”dən gəlirlərini artırıb

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