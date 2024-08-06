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Госнефтефонд назвал доходы от разработки "Шахдениз"

Госнефтефонд назвал доходы от разработки "Шахдениз" В январе-июле этого года Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) получил доход в размере 364,465 млн долларов США от разработки месторождения "Шахдениз", расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря.
Энергетика
6 августа 2024 г. 14:12
Госнефтефонд назвал доходы от разработки Шахдениз

В январе-июле этого года Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) получил доход в размере 364,465 млн долларов США от разработки месторождения "Шахдениз", расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Как сообщили Report в Фонде, это на 776,535 млн долларов или 68% меньше по сравнению с показателем за тот же период 2023 года.

За первые 7 месяцев этого года 113,878 млн долларов из средств, поступивших в Нефтяной фонд с "Шахдениз", пришлось на долю конденсата.

Согласно данным, это на 145,675 млн долларов или 56,1% меньше по сравнению с тем же периодом 2023 года.

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Версия на английском языке Azerbaijan's State Oil Fund announces revenues from Shah Deniz development
Версия на азербайджанском языке Neft Fondu “Şahdəniz”in işlənməsindən əldə etdiyi gəlirlərini açıqlayıb

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