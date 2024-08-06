Госнефтефонд назвал доходы от разработки "Шахдениз"

В январе-июле этого года Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) получил доход в размере 364,465 млн долларов США от разработки месторождения "Шахдениз", расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря.

В январе-июле этого года Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) получил доход в размере 364,465 млн долларов США от разработки месторождения "Шахдениз", расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Как сообщили Report в Фонде, это на 776,535 млн долларов или 68% меньше по сравнению с показателем за тот же период 2023 года.

За первые 7 месяцев этого года 113,878 млн долларов из средств, поступивших в Нефтяной фонд с "Шахдениз", пришлось на долю конденсата.

Согласно данным, это на 145,675 млн долларов или 56,1% меньше по сравнению с тем же периодом 2023 года.