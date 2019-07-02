Госнефтефонд Азербайджана сократил продажу валюты на 11%

Государственный нефтяной фонд Азербайджанской Республики (ГНФАР) в январе-июне текущего года продал иностранную валюту в объеме 2 643,6 млн долларов

Об этом сообщает Report со ссылкой на ГНФАР.

Данный показатель по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократился на 11%.

Из общего объема проданной в первом полугодии валюты 315,9 млн долларов пришлись на июнь, что на 28% меньше аналогичного показателя прошлого года.

Напомним, что в январе-июне 2018 года ГНФАР продал 2 974,5 млн долларов, в июне - 439 млн долларов.