​Госнефтефонд Азербайджана в этом году заработал на проектах АЧГ и "Шахдениз" 1,5 млрд. долларов

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ В январе-апреле 2016 года в Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) поступило 1,538 млрд. долларов от продажи прибыльной нефти с блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ) и прибыльного газа с газоконденсатного месторождения "Шахдениз".

Как сообщили Report в ГНФАР, 1,493 млрд. долларов получено от продажи прибыльной нефти с АЧГ, 45 млн. долларов - продажи прибыльного газа с месторождения "Шахдениз".

Отметим, что с 2001 года по 1 мая текущего года общие доходы с АЧГ составили 118,502 млрд. долларов, с 2007 года с "Шахдениз" - 2,488 млрд. долларов.