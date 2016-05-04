 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Госнефтефонд Азербайджана в этом году заработал на проектах АЧГ и "Шахдениз" 1,5 млрд. долларов

    Общая прибыль Азербайджана по сегодняшний день составила 121 млрд. долларов

    Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ В январе-апреле 2016 года в Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) поступило 1,538 млрд. долларов от продажи прибыльной нефти с блока месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ) и прибыльного газа с газоконденсатного месторождения "Шахдениз".

    Как сообщили Report в ГНФАР, 1,493 млрд. долларов получено от продажи прибыльной нефти с АЧГ, 45 млн. долларов - продажи прибыльного газа с месторождения "Шахдениз".

    Отметим, что с 2001 года по 1 мая текущего года общие доходы с АЧГ составили 118,502 млрд. долларов, с 2007 года с "Шахдениз" - 2,488 млрд. долларов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi