Госнефтефонд Азербайджана до сегодняшнего дня направил 1,2 млрд долларов на проекты Южного газового коридора

Баку. 7 марта. REPORT.AZ/ В 2016 году Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) перечислил на счет министерства экономики 797,4 млн манатов или 495,2 млн долларов в целях обеспечения финансирования находящейся в государственной собственности части ЗАО "Южный газовый коридор".

Как сообщает Report, это отражено в отчете Кабинета министров о деятельности за 2016 год.

Отмечается, что это равно 33,9% предусмотренной в бюджете суммы в 2 355,3 млн манатов: “Неполное исполнение бюджета проекта связано с привлечением средств в объеме 991,1 млн. долларов США за счет размещения в марте 2016 года дисконтных валютных облигаций ЗАО "Южный газовый коридор", отсрочкой выплаты второго транша за приобретение 10%-ной доли в проекте “Шахдениз”, переносом некоторых расходов на проекты TANAP и TAP на последующие годы”.

Согласно отчету, в 2014-2016 годах в рамках бюджета ГНФАР на финансирование доли участия Азербайджана в проектах Южного газового коридора направлено 1 232,1 млн долларов или 1 530,3 млн манатов.

Отметим, что с целью обеспечения второго этапа разработки газоконденсатного месторождения "Шахдениз", расширения Южно-Кавказского трубопровода, управления проектами TANAP и TAP президент Азербайджана 25 февраля 2014 года подписал распоряжение об учреждении ЗАО "Южный газовый коридор" с уставным капиталом 100 млн. долларов США. Доля государства в проекте составляет 51%, SOCAR - 49%. Согласно пункту 2.1 распоряжения, финансирование государственных акций ЗАО поручено Госнефтефонду Азербайджана, владение и управление ими - министерству экономики.