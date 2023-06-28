Госминистр нефти Пакистана: Соглашение с Азербайджаном поможет решить нашу газовую проблему зимой

"Соглашение с Азербайджаном поможет покончить с нехваткой газа в нашей стране зимой".

"Соглашение с Азербайджаном поможет покончить с нехваткой газа в нашей стране зимой".

Как сообщает Report со ссылкой на пакистанскую прессу, об этом заявил госминистр страны по нефти Мусадик Малик.

Он отметил, что недавно коалиционное правительство Пакистана подписало соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) у Азербайджана.

Отметим, что соглашение будет первоначально действовать в течение одного года с возможностью продления на один год. В соответствии с этим SOCAR будет предлагать одну партию СПГ в месяц за 45 дней до начала доставки, и каждое предложение будет иметь установленный срок действия, в течение которого PLL примет или не примет предложение. Цена на СПГ будет предложена SOCAR компании PLL в долларах США.