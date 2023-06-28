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Госминистр нефти Пакистана: Соглашение с Азербайджаном поможет решить нашу газовую проблему зимой

Госминистр нефти Пакистана: Соглашение с Азербайджаном поможет решить нашу газовую проблему зимой "Соглашение с Азербайджаном поможет покончить с нехваткой газа в нашей стране зимой".
Энергетика
28 июня 2023 г. 20:12
Госминистр нефти Пакистана: Соглашение с Азербайджаном поможет решить нашу газовую проблему зимой

"Соглашение с Азербайджаном поможет покончить с нехваткой газа в нашей стране зимой".

Как сообщает Report со ссылкой на пакистанскую прессу, об этом заявил госминистр страны по нефти Мусадик Малик.

Он отметил, что недавно коалиционное правительство Пакистана подписало соглашение о поставках сжиженного природного газа (СПГ) у Азербайджана.

Отметим, что соглашение будет первоначально действовать в течение одного года с возможностью продления на один год. В соответствии с этим SOCAR будет предлагать одну партию СПГ в месяц за 45 дней до начала доставки, и каждое предложение будет иметь установленный срок действия, в течение которого PLL примет или не примет предложение. Цена на СПГ будет предложена SOCAR компании PLL в долларах США.

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Версия на азербайджанском языке Pakistanın neft üzrə dövlət naziri: “Azərbaycanla müqavilə qışda qaz problemimizin həllinə kömək edəcək”

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