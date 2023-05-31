Госдума РФ ратифицировала соглашение с Китаем в сфере поставок газа

Госдума России ратифицировала соглашение между правительствами РФ и КНР о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из России в Китай по дальневосточному маршруту.

Госдума России ратифицировала соглашение между правительствами РФ и КНР о сотрудничестве в сфере поставок природного газа из России в Китай по дальневосточному маршруту.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

Соглашение было подписано в Москве и в Пекине 31 января 2023 года. Оно определяет условия сотрудничества по поставкам газа из России в Китай по дальневосточному маршруту, в том числе по трансграничному участку газопровода через реку Уссури в районе городов Дальнереченск в РФ и Хулинь в КНР.

После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 млрд кубометров и в совокупности достигнет 48 млрд кубометров в год, включая поставки по магистральному газопроводу "Сила Сибири", сообщал ранее "Газпром".

"Газпром" и CNPC подписали в начале февраля 2022 года долгосрочный договор на поставку 10 млрд кубометров газа по дальневосточному маршруту.