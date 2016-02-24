Госдеп: США скептически относятся к идее заморозки уровня нефтедобычи

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ Правительство США скептически относится к идее замораживания уровня добычи нефти, полагая, что рынок самостоятельно отрегулируется. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил специальный советник по международным отношениям в области энергетики госдепартамента США Амос Хокстайн.

При этом он отметил, что правительство США находится в постоянном взаимодействии как с производителям, так и потребителями нефти. "Мы ведем разговоры со всеми нашими друзьями по всему миру, странами-производителями нефти и странами-потребителями нефти. Но в конце концов, мы не считаем, что правительство должно вмешаться и искусственно регулировать, сколько должно быть произведено и сколько должно быть экспорта", - заявил он в кулуарах IHS CERAWeek.