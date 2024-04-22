Госагентство водных ресурсов и BP осуществят в регионах Азербайджана проекты на $2,6 млн

Государственное агентство водных ресурсов Азербайджан и британская компания BP договорились о совместной реализации трех проектов в регионах страны.

Государственное агентство водных ресурсов и британская компания BP договорились о совместной реализации трех проектов в регионах Азербайджана.

Об этом сообщает Report со ссылкой на сообщение пресс-службы компании BP-Azerbaijan.

"Государственное агентство водных ресурсов и BP сегодня подписали соглашение о сотрудничестве для совместной работы по выявлению, отбору и реализации потенциальных водных проектов, которые помогут улучшить ситуацию с водоснабжением в общинах", - говорится в информации.

Соглашение на начальном этапе охватит три потенциальных проекта общей стоимостью $2,6 млн, которые должны быть реализованы в течение 2 лет. Цель первого проекта заключается в создании новой системы водоснабжения в Гёйчайском районе, которая обеспечит сбор, отстаивание и очистку паводковых вод для орошения. Предполагается, что система будет рассчитана на очистку более 500 тыс. кубометров воды в год, что позволит орошать до 100 гектаров земли.

Второй проект направлен на восстановление двух подземных источников водоснабжения в Товузском районе. Это позволит снабжать потребителей до 2,5 млн кубометрами пресной воды ежегодно.

Третий проект направлен на создание 25 систем водоснабжения питьевого водоснабжения, орошения и водоотведения в Кюрдамирском, Уджарском, Агдашском, Евлахском, Геранбойском и Самухском районах. Проект охватит около 20 сельских населенных пунктов с общей численностью населения около 25 тыс. человек.

Компания BP вместе со своими партнерами по проектам в Азербайджане направили на реализацию социальных проектов в стране свыше $110 млн инвестиций.