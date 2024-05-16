Госагентство: В Азербайджане до сих пор реализовано около 100 проектов в сфере ВИЭ

Госагентство: В Азербайджане до сих пор реализовано около 100 проектов в сфере ВИЭ

Законодательство в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Азербайджане приводится в соответствие с европейским законодательством.

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Законодательство в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ) в Азербайджане приводится в соответствие с европейским законодательством. Как сообщает Report, об этом сказала глава департамента водородных и зеленых технологий Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Рена Гумбатова на проходящей в Баку международной конференции GSMA Mobile 360 Eurasia 2024. По ее словам, на сегодняшний день реализовано около 100 проектов в области возобновляемых источников энергии: "Азербайджан осуществляет деятельность по совершенствованию законодательства в области "зеленой энергии". Как известно, Азербайджан взял на себя обязательство сократить выбросы углекислого газа на 35% к 2030 году и на 40% к 2050 году. Наша страна стремится создать зону нулевых выбросов на освобожденных от оккупации территориях". Отметив, что на освобожденных от оккупации территориях имеется большой потенциал в области возобновляемых источников энергии, Гумбатова добавила, что создание здесь малых ГЭС очень эффективно. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке Nearly 100 projects in renewable energy implemented in Azerbaijan so far