Госагентство: В апреле к энергосети подключены 267 предпринимателей

В апреле этого года технические советы, функционирующие в 15 центрах Службы ASAN, 2 центрах ASAN Kommunal и 2 KOB evi (дома малого и среднего бизнеса), приняли 267 обращений, связанных с подключением объектов предпринимательства к электрическим сетям.

В апреле этого года технические советы, функционирующие в 15 центрах Службы ASAN, 2 центрах ASAN Kommunal и 2 KOB evi (дома малого и среднего бизнеса), приняли 267 обращений, связанных с подключением объектов предпринимательства к электрическим сетям.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство по регулированию энергетических вопросов (AERA) при Минэнерго.

Кроме того, агентство проверило профессиональные знания электротехнического персонала в количестве 49 человек на 20 предприятиях и лиц, ответственных за электрохозяйство, по правилам технической эксплуатации, техники безопасности.