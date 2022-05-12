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Госагентство: В апреле к энергосети подключены 267 предпринимателей

Госагентство: В апреле к энергосети подключены 267 предпринимателей В апреле этого года технические советы, функционирующие в 15 центрах Службы ASAN, 2 центрах ASAN Kommunal и 2 KOB evi (дома малого и среднего бизнеса), приняли 267 обращений, связанных с подключением объектов предпринимательства к электрическим сетям.
Энергетика
12 мая 2022 г. 12:29
Госагентство: В апреле к энергосети подключены 267 предпринимателей

В апреле этого года технические советы, функционирующие в 15 центрах Службы ASAN, 2 центрах ASAN Kommunal и 2 KOB evi (дома малого и среднего бизнеса), приняли 267 обращений, связанных с подключением объектов предпринимательства к электрическим сетям.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Агентство по регулированию энергетических вопросов (AERA) при Минэнерго.

Кроме того, агентство проверило профессиональные знания электротехнического персонала в количестве 49 человек на 20 предприятиях и лиц, ответственных за электрохозяйство, по правилам технической эксплуатации, техники безопасности.

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Версия на азербайджанском языке Dövlət Agentliyi: "Apredə 267 sahibkarın enerji şəbəkəsinə qoşulması təmin olunub"

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