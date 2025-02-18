Госагентство: Многие компании проявляют интерес к строительству новых ВЭС в Азербайджане

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Строительство ветряных электростанций (ВЭС) в Каспийском море в настоящее время является одним из приоритетных вопросов.

Как сообщает корреспондент Report из Хызы, об этом заявил директор Государственного агентства по возобновляемым источникам энергии при Министерстве энергетики Джавид Абдуллаев.

По его словам, определение водных объектов в соответствии с законодательством Азербайджана находится на стадии завершения:

"Мы обратимся в Кабинет министров по поводу этих территорий. Многие компании проявляют интерес к строительству ВЭС, и переговоры в этом направлении продолжаются. На следующем этапе на повестке дня стоит выбор производителя и заключение контрактов".

Согласно предварительному анализу, общий технический потенциал ветровой энергии в азербайджанской части Каспийского моря оценивается в 157 ГВт (35 ГВт в мелководных бассейнах и 122 ГВт в глубоководных бассейнах). На освобожденных территориях, особенно в горных частях Лачына и Кяльбаджара, по предварительным исследованиям определен благоприятный ветровой потенциал.

Согласно договоренности, достигнутой с "ACWA Power" в 2023 году, компания планирует создание в Азербайджане ветряных станций мощностью до 1,5 ГВт на море и 1 ГВт на суше.