Гордон Биррелл: Ввод в эксплуатацию ACE займет около двух лет

Компания BP ожидает, что ввод в эксплуатацию ее современного нефтяного объекта "Azeri Central East" (ACE) в рамках разработки блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли в азербайджанском секторе Каспийского моря займет около двух лет и может рассмотреть возм

Компания BP ожидает, что ввод в эксплуатацию ее современного нефтяного объекта "Azeri Central East" (ACE) в рамках разработки блока месторождений Азери-Чираг-Гюнешли в азербайджанском секторе Каспийского моря займет около двух лет и может рассмотреть возможность добавления новых объектов в будущем.

Как передает Report, об этом сообщил S&P Global исполнительный вице-президент BP по добыче и операциям Гордон Биррелл.

Выступая в кулуарах Бакинского энергетического форума, Г. Биррелл подчеркнул успех проекта ACE стоимостью 6 млрд долларов США, который был запущен в апреле. Платформа ACE способна обеспечивать добычу до 100 000 баррелей нефти в сутки (на пике, когда в эксплуатацию будут введены все 48 скважин АСЕ- ред.), и это является первым проектом за десятилетие, который будет добавлен к флагманскому комплексу Азербайджана "Азери Чираг Гюнешли", обеспечивающему основную часть добываемой азербайджанской нефти, продаваемой под брендом Azeri Light.

Отвечая на вопрос, смогут ли дальнейшие проекты получить инвестиционное одобрение, Биррелл не исключил этого, отметив при этом, что основное внимание уделяется ACE. По заявлению BP, одна добывающая скважина на ACE уже введена в эксплуатацию, а еще две ожидаются в этом году, в результате чего к концу 2024 года добыча на этой платформе достигнет 24 000 баррелей в сутки, что поможет компенсировать недавнее снижение объемов добычи на АЧГ. Общая добыча на АЧГ в первом квартале 2024 года составила в среднем 339 тысяч баррелей в сутки, что на 12% меньше, чем годом ранее.

"Мы только запустили ACE и это очень успешный проект, высокоавтоматизированный, высокоцифровой, управляемый с берега, [это] действительно платформа будущего, о которой мы говорили уже долгое время — поэтому у нас есть в планах расширить эту платформу за счет уплотняющего бурения, и мы сделаем это в течение следующих нескольких лет, — сказал Биррелл. - А затем сосредоточимся на максимизации добычи с месторождения — это наш план, и для этого, вероятно, потребуются новые скважины, возможно, новые объекты, но мы сосредоточены на максимизации добычи, и это наша работа".

Новая платформа ACE знаменует смещение фокуса бурения на АЧГ в сторону более мелководного и менее продуктивного пласта, известного как Балаханы, с большим количеством возможностей для закачки газа и воды для максимизации добычи.

BP также оценивает результаты бурения в 2023 году, направленного на испытание возможностей добычи природного газа с глубокозалегающих пластов (deep-gas) на блоке месторождений АЧГ. Биррелл отказался комментировать, повлечет ли такая разработка, направленная на добычу глубоководного газа, подписание нового соглашения о разделе продукции или будет ли она включена в существующее PSA, которое было продлено в 2017 году.

Azeri Light — легкая малосернистая нефть с высоким содержанием средних дистиллятов, ценная для производства реактивного топлива и дизельного топлива. Как правило, она хорошо конкурирует с более тяжелыми сортами ближневосточной нефти и торговалась с премией к североморской нефти Brent.

Как сообщалось ранее, запасы deep-gas на АЧГ в настоящее время прогнозируются в 300 млрд кубометров.

Компания BP планирует во втором полугодии 2024 года начать бурение первой добывающей скважины для добычи deep-gas.

Контракт на разработку месторождений Азери, Чираг и глубоководной части Гюнешли был подписан 20 сентября 1994 года и вступил в силу 12 декабря того же года.

Срок действия данного соглашения истекал в 2024 году. Однако, 14 сентября 2017 года в Баку состоялось подписание нового контракта на разработку блока АЧГ, рассчитанного до 2050 года.

По новому контракту доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC Videsh (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкой TPAO (5,73%).