Гордон Биррелл: Нефтегазовые месторождения Азербайджана имеют "далекое будущее”

У морских нефтяных и газовых месторождений BP в Азербайджане есть "далекое будущее".

У морских нефтяных и газовых месторождений BP в Азербайджане есть "далекое будущее".

Как сообщает Report, об этом в интервью изданию Argus заявил исполнительный вице-президент BP по разведке и добыче Гордон Биррелл.

По его словам, BP работает над увеличением добычи на месторождении "Шахдениз" до 1,2 трлн кубометров и над инициативами по предотвращению естественного падения добычи на блоке месторождений “Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ).

Биррелл отметил, что добыча газа в Шахденизе в этом году достигнет ”пика“ в 26 млрд кубометров: ”BP стремится еще больше увеличить добычу. В настоящее время ведется уплотняющее бурение для повышения нефтеотдачи. Очевидно, что, если у нас будет крупное новое глубокое открытие, мы рассмотрим его разработку".

Он подчеркнул, что азербайджанский газ отличается хорошим качеством: “Сейчас он поступает в Италию через Азербайджан, Грузию, Турцию, Грецию и Албанию в настоящее время этот газ поставляется из Азербайджана в Италию через Грузию, Турцию, Грецию и Албанию. Однако BP и ее партнеры в Азербайджанской международной операционной компании делают все возможное, чтобы продлить срок службы АЧГ. У АЧГ большое будущее. Это огромное нефтяное месторождение с прекрасной геологией”.

Биррелл признал, что богатые запасы со временем истощаются: "Наша работа - преодолеть этот спад. В настоящее время BP работает над двумя крупными проектами на АЧГ. Это платформа "Восточно-Центральный Азери ” (ACE), рассчитанная на ежедневную добычу до 100 тысяч баррелей нефти. Она позволит пробурить ряд скважин к востоку от контрактной площади АЧГ”.

По его словам, второе направление включает максимальное восстановление полного цикла эксплуатации месторождения на АЧГ.