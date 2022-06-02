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Гордон Биррелл: Азербайджан реализует большие проекты по переходу к "зелёной энергетике"

Гордон Биррелл: Азербайджан реализует большие проекты по переходу к "зелёной энергетике" Энергетическая инфраструктура Азербайджана развивается, добыча нефте-газовых ресурсов носит постоянный характер, а также страна реализует большие проекты по переходу к "зелёной энергетике".
Энергетика
2 июня 2022 г. 12:24
Гордон Биррелл: Азербайджан реализует большие проекты по переходу к зелёной энергетике

Энергетическая инфраструктура Азербайджана развивается, добыча нефте-газовых ресурсов носит постоянный характер, а также страна реализует большие проекты по переходу к "зелёной энергетике".

Как передает Report, об этом сказал исполнительный вице-президент BP по добыче и операциям Гордон Биррелл, выступая на конференции в рамках Бакинской энергетической недели.

"В первую очередь надо говорить о доступной энергии, к которой необходим доступ населению мира. И для обеспечения этого необходима доступная подача энергии (access of supply of energy). Для этого нужны большие инвестиции и газопроводные системы. Важно также контролировать стоимость поставок газа.

Второе самое важное - обеспечение надежности и безопасности доставок. И для нас это в первую очередь диверсификация поставок. Будучи международной компанией мы можем добывать и развивать многие виды энергии, включая нефть и газ для потребителей. В ближайшие 10 лет большая часть наших инвестиций будет направлена в сферу добычи газа и нефти, но также мы выделим инвестиции на производство солнечной энергии и водорода", - сказал Биррелл.

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Версия на английском языке Gordon Birrell: Azerbaijan implementing big projects for transition to green energy
Версия на азербайджанском языке Qordon Birrel: “Azərbaycan “yaşıl enerji”yə keçid üzrə böyük layihələr həyata keçirir”

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