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Goldman Sachs: Зимой нефть может достигнуть $90 за баррель

Goldman Sachs: Зимой нефть может достигнуть $90 за баррель Нефть может подорожать до 90 долларов США за баррель, если зима в Северном полушарии окажется холоднее обычного
Энергетика
23 сентября 2021 г. 00:26
Goldman Sachs: Зимой нефть может достигнуть $90 за баррель

Нефть может подорожать до 90 долларов США за баррель, если зима в Северном полушарии окажется холоднее обычного.

Как сообщает Report со ссылкой на Bloomberg, об этом сказал руководитель отдела исследований сырьевых товаров Goldman Sachs Джефф Карри.

Это на 10 долларов США превышает текущий прогноза банка. По его словам, росту спроса на нефть будет способствовать как снижение мировой добычи "черного золота", так и сокращение поставок газа в Европу.

Отметим, что стоимость нефти Brent составляет 75,92 доллара за баррель, что на 2% превышает показатели предыдущей торговой сессии. WTI стоит 71,98 долларов США (рост на 2,11%).

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