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Goldman Sachs спрогнозировал рост цены нефти до $86 за баррель к концу года

Goldman Sachs спрогнозировал рост цены нефти до $86 за баррель к концу года Аналитики американского инвестбанка Goldman Sachs ожидают рекордного увеличения потребления нефти во второй половине 2023 года, что приведет к росту цены на этот вид топлива до 86 долларов за баррель.
Энергетика
24 июля 2023 г. 13:41
Goldman Sachs спрогнозировал рост цены нефти до $86 за баррель к концу года

Аналитики американского инвестбанка Goldman Sachs ожидают рекордного увеличения потребления нефти во второй половине 2023 года, что приведет к росту цены на этот вид топлива до 86 долларов за баррель.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщил телеканал CNBC.

"Мы ожидаем довольно заметного дефицита [мирового предложения нефти] во второй половине [2023 года], который достигнет почти 2 млн баррелей в день в третьем квартале в связи с тем, что [глобальный] спрос установит абсолютный рекорд", - приводит он слова руководителя направления исследований рынка нефти банка Даана Стрювена. По оценкам Goldman Sachs, в этот же период цена нефти "возрастет с 80 до 86 долларов за баррель".

Стрювен отметил, что одной из причин подобного дефицита станет "замедление роста добычи нефти в США". Количество нефтяных вышек в этой стране недавно сократилось на 15% и достигло минимального значения за 16 месяцев, напоминает телеканал. Эксперт также предположил, что о "существенной неопределенности" на нефтяном рынке говорит и "неудачная попытка достигнуть соглашения по отказу от ископаемого топлива" на встрече министров энергетики Группы двадцати, прошедшей в Индии в минувшие выходные.

Международное энергетическое агентство в июне опубликовало прогноз, согласно которому мировой спрос на нефть вырастет на 2,4 млн баррелей в день в 2023 году, что на 100 тыс. баррелей в день больше, чем прирост годом ранее, отмечает CNBC.

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Версия на английском языке Goldman Sachs expects ‘all time high’ oil demand to spur large deficits, boosting prices

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