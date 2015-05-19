​Goldman Sachs снизил прогнозы стоимости нефти

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Экономисты известного американского инвестиционного банка Goldman Sachs снизили прогнозы на нефтяные цены в долгосрочной перспективе.

Как сообщает Report, аналитики банка предполагают, что к 2020 году нефть марки Brent будет продаваться по цене 55 долларов за баррель. Основной причиной низких цен в долгосрочной перспективе называют повышение нефтяными компаниями производительности и эффективности. Экономисты инвестиционного банка считают, что даже если цена на нефть упадет до 50 долларов за баррель, компании по добыче сланцевой нефти в США будут получать прибыль.

Goldman Sachs прогнозирует стоимость нефти марки Brent на 2016-2018 годы в районе 65 долларов за баррель.

Отметим, что фьючерсные нефтяные контракты на декабрь 2020 года стоят 68,9 долларов за баррель.