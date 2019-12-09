Goldman Sachs пересмотрел прогноз цены на нефть на 2020 год в сторону увеличения

Эксперты американского банка Goldman Sachs прогнозируют, что средняя спотовая цена барреля нефти Brent в 2020 году составит 63 долларов.

Как передает Report со ссылкой на агентство Bloomberg, в распоряжение его журналистов поступил доклад финансового института.

Из него следует, что в Goldman Sachs скорректировали более ранние оценки в свете решения стран ОПЕК+ изменить условия сделки по сокращению добычи на первый квартал. С 1 января они должны убрать с рынка 1,7 млн баррелей в сутки. Цель изменений - не допустить дисбаланса на рынке в условиях низкого спроса в зимний период.

Ранее аналитики банка полагали, что средняя спотовая цена барреля нефти Brent составит в 2020 году 60 долларов. Долгосрочный прогноз остался без изменений - на уровне 55 долларов за баррель. Согласно новым оценкам, спотовая цена барреля WTI (техасской светлой нефти) в 2020 году составит 58,50 долларов.

В Goldman Sachs полагают, что условия сделки по сокращению добычи могут не выполнить в полной мере Россия, Ирак и Нигерия.

Напомним, что страны ОПЕК+ на заседании 1 июля согласовали решение о продлении ограничения добычи нефти до марта 2020 года. Действующая договоренность предполагает общее сокращение добычи нефти на 1,2 млн баррелей в сутки к уровню октября 2018 года, из которых на страны ОПЕК приходится 812 тыс. баррелей в сутки и 383 тыс. баррелей - на страны "не ОПЕК".