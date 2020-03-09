​Goldman Sachs прогнозирует падение нефти до 20 долларов

Американский инвестиционный банк Goldman Sachs заявил, что цена на нефть на мировом рынке на фоне паники может упасть до 20 долларов США.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Bloomberg.

В заявлении банка говорится, что подобное обрушение цен кардинально изменит прогнозы по нефтегазовому рынку.

Напомним, что сегодня на торгах на Лондонской бирже стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае упала до 32 долларов США, апрельского фьючерса нефти марки WTI - до 27 долларов/баррель. Это крупнейший обвал нефтяных цен с 1991 года.