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Goldman Sachs предсказал рост цены нефти до $90 за баррель из-за санкций США

Goldman Sachs предсказал рост цены нефти до $90 за баррель из-за санкций США Стоимость барреля нефти марки Brent в 2025 году может вырасти до $90.
Энергетика
13 января 2025 г. 12:19
Goldman Sachs предсказал рост цены нефти до $90 за баррель из-за санкций США

Стоимость барреля нефти марки Brent в 2025 году может вырасти до $90.

Как передает Report, такой прогноз дали опрошенные агентством Bloomberg аналитики Goldman Sachs Group Inc.

По их мнению, наиболее важным фактором станет последний пакет американских санкций в отношении России, который коснулся в частности, "Газпром нефть" и "Сургутнефтегаз", десятки нефтесервисных предприятий и трейдеров, которые торгуют нефтью из РФ.

По оценкам аналитиков Goldman Sachs Group Inc, стоимость нефти может достичь $90 за баррель и в случае, если будущая администрация Дональда Трампа введет санкции против Ирана, который является еще одним крупным поставщиком нефти. При таком сценарии российское производство, и иранские поставки нефти упадут на 1 млн баррелей.

Несмотря на негативные факторы, в Goldman Sachs Group Inc. дают осторожные прогнозы и рассчитывают, что стоимость барреля в среднем составит $76 в этом году. Эксперты RBC Capital Markets LLC ожидают, что в текущем году нефть будет торговаться в среднем по $80 за баррель.

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