Goldman Sachs предрек дефицит нефти на мировых рынках в 2023 году

На рынке нефти во второй половине 2023 года может сформироваться дефицит на фоне резкого восстановления спроса в Китае и стагнирующего предложения. По этой причине альянс ОПЕК+ на заседании в июне может принять решение об увеличении добычи.

На рынке нефти во второй половине 2023 года может сформироваться дефицит на фоне резкого восстановления спроса в Китае и стагнирующего предложения. По этой причине альянс ОПЕК+ на заседании в июне может принять решение об увеличении добычи.

Как передает Report, такой прогноз дает Goldman Sachs.

В октябре страны ОПЕК+ договорились сократить совокупную нефтедобычу на 2 млн баррелей в день до конца 2023 года.

В Goldman Sachs ожидают, что цены на нефть к декабрю постепенно вырастут до 100 долларов за баррель при условии увеличения добычи ОПЕК+ во второй половине года на 1 млн баррелей в день.

Если ОПЕК+ не станет менять уровень добычи, тогда цены на Brent к декабрю могут достичь 107 долларов за баррель и продолжить расти дальше.

Министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Салман в феврале заявил, что текущая сделка ОПЕК+ по сокращению добычи будет оставаться в силе до конца года. Тем не менее он с осторожностью относится к прогнозам относительно спроса в Китае.

Между тем в Goldman Sachs понизили прогноз цены на нефть Brent во 2-м квартале до 90 долларов за баррель против предыдущей оценки 105 долларов за баррель.

"Исторически ОПЕК повышала добычу при увеличении потребления в США, однако картель осторожно реагировал на изменения спроса в Китае", - сказано в отчете банка.