О нас

Goldman Sachs повысил прогноз цен на нефть марки Brent на 2025 и 2026 годы

Goldman Sachs повысил прогноз цен на нефть марки Brent на 2025 и 2026 годы Goldman Sachs повысил прогноз цен на нефть марки Brent на 2025 и 2026 годы в связи с сокращением коммерческих запасов в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), что привело к уменьшению предложения.
Энергетика
31 января 2025 г. 13:48
Goldman Sachs повысил прогноз цен на нефть марки Brent на 2025 и 2026 годы

Goldman Sachs повысил прогноз цен на нефть марки Brent на 2025 и 2026 годы в связи с сокращением коммерческих запасов в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), что привело к уменьшению предложения.

Как сообщает Report со ссылкой на BloombergHT, прогноз средней цены на нефть марки Brent на 2025 год был повышен с $76 до $78 за баррель, а на 2026 год — с $71 до $73 за баррель. Банк также ожидает пика цен в $80 за баррель в апреле-мае 2025 года.

Прогноз коммерческих запасов ОЭСР на 2025-2026 годы был понижен, в первую очередь из-за меньших, чем ожидалось, поставок нефти из стран, не входящих в ОПЕК (за исключением США). Это привело к сокращению текущей оценки запасов ОЭСР на 48 млн баррелей.

Goldman Sachs также отметил, что цена на нефть марки Brent может временно вырасти до $93 за баррель, если санкционированные поставки продолжат сокращаться на 1 млн баррелей в сутки для Ирана и временно для России.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

Выявлено искусственное завышение себестоимости пассажироперевозок в бакинском метро
Выявлено искусственное завышение себестоимости пассажироперевозок в бакинском метро
24 января 2025 г. 18:32
Президент Турции принял министров Азербайджана и Узбекистана
Президент Турции принял министров Азербайджана и Узбекистана
29 января 2025 г. 16:40
Азербайджан, Турция и Узбекистан будут совместно противодействовать угрозам суверенитету
Азербайджан, Турция и Узбекистан будут совместно противодействовать угрозам суверенитету
29 января 2025 г. 16:20
Будет проложена железнодорожная линия до Международного аэропорта Гейдар Алиев
Будет проложена железнодорожная линия до Международного аэропорта Гейдар Алиев
28 января 2025 г. 19:24
Счетная палата определила фискальные риски госбюджета на 2025 год
Счетная палата определила фискальные риски госбюджета на 2025 год
24 января 2025 г. 17:42
Рэнкинг банков Азербайджана по размеру чистой прибыли (убытка) (2024)
Рэнкинг банков Азербайджана по размеру чистой прибыли (убытка) (2024)
25 января 2025 г. 17:00
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается моросящий дождь, в районах выпадет снег
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается моросящий дождь, в районах выпадет снег
25 января 2025 г. 13:32
Лондон предупредил британские компании о возможных проблемах при экспорте в Армению из-за санкций в отношении РФ
Лондон предупредил британские компании о возможных проблемах при экспорте в Армению из-за санкций в отношении РФ
30 января 2025 г. 19:18
Джейхун Байрамов: Развитие Среднего коридора создает возможности для расширения сотрудничества Баку, Анкары и Ташкента
Джейхун Байрамов: Развитие Среднего коридора создает возможности для расширения сотрудничества Баку, Анкары и Ташкента
29 января 2025 г. 16:18
Анар Рзаев: В Хырдалан будут проложены новые дороги
Анар Рзаев: В Хырдалан будут проложены новые дороги
28 января 2025 г. 19:29

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi