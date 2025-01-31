Goldman Sachs повысил прогноз цен на нефть марки Brent на 2025 и 2026 годы

Goldman Sachs повысил прогноз цен на нефть марки Brent на 2025 и 2026 годы в связи с сокращением коммерческих запасов в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), что привело к уменьшению предложения.

Goldman Sachs повысил прогноз цен на нефть марки Brent на 2025 и 2026 годы в связи с сокращением коммерческих запасов в Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), что привело к уменьшению предложения.

Как сообщает Report со ссылкой на BloombergHT, прогноз средней цены на нефть марки Brent на 2025 год был повышен с $76 до $78 за баррель, а на 2026 год — с $71 до $73 за баррель. Банк также ожидает пика цен в $80 за баррель в апреле-мае 2025 года.

Прогноз коммерческих запасов ОЭСР на 2025-2026 годы был понижен, в первую очередь из-за меньших, чем ожидалось, поставок нефти из стран, не входящих в ОПЕК (за исключением США). Это привело к сокращению текущей оценки запасов ОЭСР на 48 млн баррелей.

Goldman Sachs также отметил, что цена на нефть марки Brent может временно вырасти до $93 за баррель, если санкционированные поставки продолжат сокращаться на 1 млн баррелей в сутки для Ирана и временно для России.