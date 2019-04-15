Goldman Sachs повысил прогноз цен на Brent во 2-ом квартале на 7 долларов

Аналитики Goldman Sachs повысили прогноз цен на нефть марки Brent во втором квартале до 72,5 долларов за баррель с ранее ожидавшихся 65 долларов за баррель.

Как сообщает Report со ссылкой на Интерфакс, это обусловлено хорошим выполнением соглашения об ограничении добычи странами ОПЕК+, дальнейшим ужесточением американских санкций против Венесуэлы и Ирана, а также всего лишь умеренным повышением производства сланцевой нефти в США, отмечается в сообщении банка. По мнению экспертов, дефицит на глобальном рынке значительнее, чем ожидалось.

Они прогнозируют, что в среднем в этом году Brent будет стоить 66 долларов за баррель против ранее ожидавшихся 62,5 доллара за баррель, WTI - 59,5 доллара за баррель против прежней оценки в 55,5 доллара за баррель.

Прогноз для Brent на 2020 год остался без изменения - 60 долларов за баррель, для WTI был повышен до 55,5 доллара за баррель с прежде предполагавшихся 54,5 доллара.