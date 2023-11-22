Goldman Sachs оценил в 35% вероятность усиления сокращения нефтедобычи ОПЕК+

Вероятность того, что страны ОПЕК+ примут решение еще сильнее сократить добычу нефти на ближайшем заседании, составляет около 35%.

Вероятность того, что страны ОПЕК+ примут решение еще сильнее сократить добычу нефти на ближайшем заседании, составляет около 35%.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", такой прогноз дают эксперты банка Goldman Sachs Group.

Группа нефтедобывающих стран может пойти на такой шаг, чтобы подстраховаться на случай возможной слабости нефтяного рынка в первом квартале 2024 года. Однако это не является базовым сценарием для Goldman Sachs.

Дополнительное ограничение добычи, если и случится, будет умеренным и непродолжительным, а обязательства по снижению производства разделят ведущие нефтепроизводители, считают эксперты. Речь может идти о совокупном снижении добычи еще на 0,5-1 млн баррелей в сутки в течение января-марта со стороны Саудовской Аравии, России, ОАЭ, Ирака и Кувейта.

В то же время в базовом сценарии Goldman представители ОПЕК+ примут решение сохранить действующие параметры добычи на прежнем уровне, а Россия и Саудовская Аравия продлят действие добровольных ограничений до конца первого квартала 2024 года.