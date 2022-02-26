Goldman Sachs не исключает повышения цен на нефть до 125 долларов за баррель

Инвестиционный банк Goldman Sachs готов повысить свой прогноз цен на нефть, если соглашение с Ираном по ядерной сделке сорвется и страна останется под санкциями. Нефть может вырасти до 125 долларов США за баррель, если на фоне опасений по поводу перебоев

Инвестиционный банк Goldman Sachs готов повысить свой прогноз цен на нефть, если соглашение с Ираном по ядерной сделке сорвется и страна останется под санкциями. Нефть может вырасти до 125 долларов США за баррель, если на фоне опасений по поводу перебоев в поставках из России и Ирана потребуется разрушить спрос для балансировки рынка.

Как передает Report, об этом пишет angi.

Неопределенность относительно возможных санкций к РФ начинает создавать угрозу перебоев в поставках ряда сырьевых товаров, хотя продолжительные сбои маловероятны. Санкции в отношении РФ оказывают минимальное влияние на поставки нефти, из-за закрытия украинских портов и железных дорог сокращается экспорт сельскохозяйственной продукции и металлов, написали в обзоре аналитики банка, в том числе Джеффри Карри и Дамьен Курвален.

Ранее Goldman спрогнозировал, что нехватка газа на европейском рынке сохранится до 2025 года. Однако из-за обострения геополитической ситуации между Россией и Украиной цены, вероятно, обновят рекорды.