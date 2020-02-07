Глава GOGC: Грузия приобрела международное значение благодаря TANAP

Проект TANAP будет играть важную роль в повышении безопасности энергопоставок, наряду с диверсификацией газоснабжения ЕС.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сообщил гендиректор Грузинской нефтегазовой корпорации (GOGC) Георгий Бахтадзе в интервью IPN.

По его словам, Грузия до сих пор являлась транзитной страной регионального значения, по территории которой азербайджанский газ поставлялся в Турцию, а российский в Армению. Позиция Грузии как транзитной страны начала приобретать международное значение после запуска TANAP.

Бахтадзе отметил, что до ввода в эксплуатацию TANAP в 2018 году Грузия получала максимум 330 млн кубометров газа с месторождения "Шахдениз": "После запуска проекта объем газа, транспортируемого по Южно-Кавказскому трубопроводу, будет постепенно увеличиваться. Объем транспортируемого природного газа в 2024-2026 годах и на последующих этапах достигнет 22 млрд кубометров. Это позволит Грузии получать до 1,1 млрд кубометров природного газа в год по низкой цене".