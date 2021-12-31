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Годовой рост цен на нефть превысил 50%, установив рекорд за 12 лет

Годовой рост цен на нефть превысил 50%, установив рекорд за 12 лет Годовой рост цен на нефть превзошел показатели за последние 12 лет. В 2021 году нефть марки Brent подорожала на 53%, а цена нефти WTI выросла на 57%. Динамика нефтяных котировок уступает только ралли 2009 года, когда цены взлетели более чем на 70%.
Энергетика
31 декабря 2021 г. 16:54
Годовой рост цен на нефть превысил 50%, установив рекорд за 12 лет

Годовой рост цен на нефть превзошел показатели за последние 12 лет. В 2021 году нефть марки Brent подорожала на 53%, а цена нефти WTI выросла на 57%. Динамика нефтяных котировок уступает только ралли 2009 года, когда цены взлетели более чем на 70%.

Об этом Report со ссылкой на мировые СМИ.

Рекордных уровней фьючерсы на нефть достигли в октябре 2021 года. Brent подорожала до 86,70 доллара США за баррель, обновив рекорд с 2018 года. WTI достигла 85,41 доллара за баррель впервые с 2014 года. В настоящее время нефть торгуется на уровне чуть меньше 80 долларов США за баррель (Brent).

Цены на нефть росли в этом году благодаря восстановлению мировой экономики после пандемии COVID-19 и сдержанной политике нефтяных компаний по наращиванию добычи в рамках соглашения ОПЕК+. Цены поддерживают и новости о сокращении коммерческих запасов нефти в США за прошлую неделю на 3,6 млн баррелей, по данным Минэнерго США, до минимумов с сентября.

Ожидается, что в 2022 году мировые цены на нефть продолжат расти на увеличении спроса на топливо. По данным Международного энергетического агентства (IEA), к 2022 году потребление нефти приблизится к уровню до пандемии и достигнет 99,53 млн баррелей в день против 96,2 млн баррелей в сутки в 2021 году,

В ходе запланированной на 4 января встрече ОПЕК+ экспортеры нефти могут принять решение о сохранении темпов наращивания добычи нефти на уровне 400 тыс. баррелей в день в феврале 2022 года, несмотря на распространение нового штамма коронавируса и заявлений отдельных экспортеров о продаже нефти из стратегических резервов.

ОПЕК+ прогнозирует профицит на рынке нефти в первом квартале следующего года в размере 3 млн баррелей в день, за весь 2022 год — 1,7 млн баррелей в сутки. Наращивание объемов добычи направлено на возвращение доли рынка на фоне ожидаемого роста добычи нефти странами вне альянса. В середине 2022 года ОПЕК+ может снизить скорость наращивания добычи, чтобы избежать падения котировок и не превышать свободные добывающие мощности стран-участников.


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