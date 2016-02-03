Годовая прибыль ExxonMobil сократилась вдвое

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Прибыль ведущей американской нефтегазовой компании ExxonMobil в последнем квартале составила 2,8 млрд. долларов США, что на 58% меньше, чем годом ранее, а годовая прибыль сократилась вдвое — с 32,5 млрд. до 16,2 млрд. долларов. Как сообщает Report, об этом говорится в опубликованной отчетности компании.

"Наши финансовые результаты отражают сложную ситуацию на рынке, - заявил глава ExxonMobil Рекс Тиллерсон. - Однако мы намерены сосредоточить наши усилия на фундаментальных вещах - исполнении уже начатых проектов и эффективной оптимизации издержек".

Согласно отчетности компании, результаты добывающих и химических операций ощутили на себе серьезное воздействие со стороны заметно снизившихся цен на сырье. Поступления от добывающих операций в США сократились на 2 млрд. долларов по сравнению с четвертым кварталом 2014 года и привели к чистым убыткам в 538 млн. долларов. Поступления от добычи за пределами США составили 1,4 млрд, что на 2,6 млрд. долларов меньше, чем годом ранее.