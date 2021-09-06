ГНФАР заработал от реализации проекта "Шахдениз" свыше 130 млн долларов

В январе-августе этого года Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) заработал 130,137 млн долларов США от продажи газа и конденсата с месторождения "Шахдениз".

В январе-августе этого года Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) заработал 130,137 млн долларов США от продажи газа и конденсата с месторождения "Шахдениз".

Как сообщает Report, это на 43,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В указанный период доходы фонда от продажи прибыльного конденсата составили 57,131 млн долларов (на 65,6% меньше год к году).

С 2007 года, то есть с начала экспорта, от продажи газа и конденсата с "Шахдениз" поступления ГНФАР составили 3,797 млрд долларов США.

Соглашение о разведке, разработке и долевом разделе добычи по "Шахдениз" подписано 4 июня 1996 года.

Участниками проекта являются компании BP (оператор – 28,8%), AzSD (10%), SGC Upstream (6,7%), Petronas (15,5%), LUKoil и NİKO (по 10%) и TPAO (19%).