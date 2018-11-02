ГНФАР: Введение нового фискального правила создает условия для продолжительного роста активов в последующие годы

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Защита активов Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР), сохранение резервных средств для будущих поколений являются одной из целей, поставленных Фондом, и составляют важную цель его деятельности.

Как сообщили в ГНФАР в ответ на запрос Report, несмотря на резкое снижение цен на сырую нефть в 2014-2016 годах, защита активов ГНФАР стала приоритетом для государства.

В ГНФАР отметили, что в текущем году утверждено новое фискальное правило, определяющее условия верхнего предела использования нефтяных доходов, сокращения ненефтяного дефицита. Согласно правилу, рост расходов сводного бюджета не может превышать 3% относительно следующего года.

По информации, применение нового фискального правила создает условия для продолжительного роста активов в последующие годы. С другой стороны, увеличение доли высокодоходных активов в инвестиционном портфеле фонда, наряду с ростом доходности портфеля, приведет к увеличению активов, заявили в фонде.