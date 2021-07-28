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ГНФАР увеличил доходы от АЧГ на 7%

ГНФАР увеличил доходы от АЧГ на 7% В январе-июне этого года Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) заработал 2 млрд 354,1 млн долларов США от разработки блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ).
Энергетика
28 июля 2021 г. 12:07
ГНФАР увеличил доходы от АЧГ на 7%

В январе-июне этого года Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) заработал 2 млрд 354,1 млн долларов США от разработки блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ).

Как Report сообщили в фонде, это на 148,1 млн долларов США или на 6,7% больше, чем в январе-июне 2020 года.

С начала разработки АЧГ в 2001 году общий объем доходов от месторождения составил 151 млрд 759 млн долларов.

За 6 месяцев 2020 года объем доходов ГНФАР от АЧГ составил 2 млрд 206 млн долларов.

АЧГ является крупнейшим блоком нефтяных месторождений Азербайджана. Первый договор о разделе добычи по разработке блока месторождений был подписан 20 сентября 1994 года. 14 сентября 2017 года было подписано обновленное соглашение, которое предусматривает разработку месторождений до конца 2049 года.

Долевое распределение акционеров АЧГ следующее: BP (30,37%), SOCAR (25,0%), MOL Group (9,57%, вместо Chevron с 16 апреля 2020 года), INPEX (9,31%), Equinor (7,27%), ExxonMobil (6,79%), TPAO (5,73%), ITOCHU (3,65%), ONGC Videsh Limited (OVL) (2,31%).

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