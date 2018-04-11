ГНФАР увеличил активы почти на 2 млрд долларов в этом году

Баку. 11 апреля. REPORT.AZ/ Активы Государственного нефтяного фонда Азербайджана (ГНФАР) увеличились почти на 2 млрд долларов в первом квартале этого года.

Об этом сообщил Report исполнительный директор ГНФАР Шахмар Мовсумов.

"Как вы знаете, цена на нефть на мировом рынке выше, чем мы прогнозировали. Естественно, это повлияет на средства фонда к концу года. Объем роста будет зависеть от нефтяных цен. Если итоги года будут соответствовать результатам первого квартала года, сумма будет высокой. В первом квартале активы фонда выросли почти на 2 млрд долларов", - сказал он.