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ГНФАР сократил доходы с "Шахдениз" более чем на 48%

ГНФАР сократил доходы с "Шахдениз" более чем на 48% В январе-мае этого года Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) получил доход в размере 62,176 млн долларов США с месторождения "Шахдениз", расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря.
Энергетика
2 июня 2021 г. 16:03
ГНФАР сократил доходы с Шахдениз более чем на 48%

В январе-мае этого года Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) получил доход в размере 62,176 млн долларов США с месторождения "Шахдениз", расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Об этом Report сообщили в фонде.

Сообщается, что это на 57,824 млн долларов или на 48,2% меньше, чем в январе-мае 2020 года.

Напомним, что за 5 месяцев 2020 года доходы ГНФАР с месторождения "Шахдениз" составили 120 млн долларов.

За 5 месяцев текущего года на газовый конденсат пришлось 57,131 млн долларов средств, поступивших в Государственный нефтяной фонд, что на 8,969 млн долларов или на 13,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Напомним, что в январе-мае 2020 года объем доходов ГНФАР от газоконденсатного месторождения "Шахдениз" составил 66 млн долларов, из них 59 млн долларов пришлось на конденсат.

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Версия на азербайджанском языке ARDNF “Şahdəniz”dən gəlirlərini bir ildə 48 %-dən çox azaldıb

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