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ГНФАР раскрыл доходы по месторождениям АЧГ и Шахдениз

ГНФАР раскрыл доходы по месторождениям АЧГ и Шахдениз Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) обнародовал доходы с месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря.
Энергетика
4 мая 2021 г. 15:24
ГНФАР раскрыл доходы по месторождениям АЧГ и Шахдениз

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) обнародовал доходы с месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Как сообщает Report, в январе-апреле 2021 года доходы с месторождения АЧГ составили 1 млрд 437 млн долларов США.

В том числе за отчетный период выручка от реализации конденсата с месторождения "Шахдениз" составила 42,352 млн долларов.

Напомним, что АЧГ – крупнейшее нефтяное месторождение Азербайджана. Первый контракт по блоку месторождений был подписан 20 сентября 1994 года. 14 сентября 2017 года было подписано обновленное соглашение о распределении добычи, которое предусматривает разработку месторождений до конца 2049 года.

Долевое распределение акционеров АЧГ следующее: BP (30,37%), SOCAR (25,0%), MOL Group (9,57%, вместо Chevron с 16 апреля 2020 года), INPEX (9,31%), Equinor (7,27%), ExxonMobil (6,79%), TPAO (5,73%), ITOCHU (3,65%), ONGC Videsh Limited (OVL) (2,31%).

Отметим, что соглашение о разведке, разработке и долевом разделе добычи перспективных площадей "Шахдениз" подписано 4 июня 1996 года. Соглашение о долевом разделе добычи ратифицировано 17 октября 1996 года.

Участниками проекта являются компании BP (оператор – 28,8%), TPAO (19%), Petronas (15,5%), AzSD, LUKoil, NİKO (по 10%), SGC Upstream (6,7%).

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Версия на английском языке SOFAZ announces revenues from ACG and Shah Deniz 
Версия на азербайджанском языке ARDNF bu il AÇG və “Şahdəniz” yataqları üzrə gəlirlərini açıqladı

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