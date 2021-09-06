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ГНФАР раскрыл доходы по месторождениям АЧГ и "Шахдениз"

ГНФАР раскрыл доходы по месторождениям АЧГ и "Шахдениз" Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) обнародовал доходы с месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря.
Энергетика
6 сентября 2021 г. 15:15
ГНФАР раскрыл доходы по месторождениям АЧГ и Шахдениз

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) обнародовал доходы с месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Как сообщает Report, в январе-августе 2021 года доходы с месторождения АЧГ составили 3 млрд 488,5 млн долларов США.

С начала деятельности АЧГ (2001 год) по сегодняшний день доходы составили 152 млрд 892 млн долларов.

За отчетный период выручка от реализации газа и конденсата с месторождения "Шахдениз" составила 130,137 млн долларов. Выручка от реализации конденсата с месторождения составила 57,131 млн долларов.

За весь период деятельности на "Шахдениз" общие доходы от продажи газа и конденсата достигли 3 млрд 797 млн долларов США.

Напомним, что АЧГ – крупнейшее нефтяное месторождение Азербайджана. Первый контракт по блоку месторождений был подписан 20 сентября 1994 года. 14 сентября 2017 года было подписано обновленное соглашение о распределении добычи, которое предусматривает разработку месторождений до конца 2049 года.

Долевое распределение акционеров АЧГ следующее: BP (30,37%), SOCAR (25,0%), MOL Group (9,57%, вместо Chevron с 16 апреля 2020 года), INPEX (9,31%), Equinor (7,27%), ExxonMobil (6,79%), TPAO (5,73%), ITOCHU (3,65%), ONGC Videsh Limited (OVL) (2,31%).

Отметим, что соглашение о разведке, разработке и долевом разделе добычи перспективных площадей "Шахдениз" подписано 4 июня 1996 года. Соглашение о долевом разделе добычи ратифицировано 17 октября 1996 года.

Участниками проекта являются компании BP (оператор – 28,8%), TPAO (19%), Petronas (15,5%), AzSD, LUKoil, NİKO (по 10%), SGC Upstream (6,7%).

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Версия на английском языке SOFAZ discloses amount of revenues from ACG, Shah Deniz fields
Версия на азербайджанском языке Dövlət Neft Fondu AÇG və “Şahdəniz” yataqları üzrə gəlirlərini açıqlayıb

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