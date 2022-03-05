ГНФАР: Подорожание нефти на 10 долларов приносит дополнительные 1,4 млрд долларов

Советник исполнительного директора Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР) Бахруз Бахрузов дал интервью Report:

Советник исполнительного директора Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики (ГНФАР) Бахруз Бахрузов дал интервью Report:

- Поступление какой дополнительной суммы в ГНФАР ожидается в этом году с учетом того, что на мировых рынках цена на нефть и природный газ вдвое превышает цены, предусмотренные в госбюджете Азербайджана?

- В бюджете Фонда на 2022 год по статье прибыльной нефти и газа предусмотрено поступление в целом 5 046,5 млн долларов США (при цене на сырую нефть в размере 50 долларов США). Каждый 10-долларовый рост цен на сырую нефть создает условия для поступления в Фонд дополнительных примерно 1,4 млрд долларов США.

- Ожидается ли пересмотр бюджета ГНФАР в связи с тем, что цены на нефть превышают прогнозы?

- Если учесть, что в соответствии с законом "О бюджетной системе" бюджет Фонда является составной частью сводного бюджета, а его основные параметры, в том числе базовая цена на сырую нефть одинаковы с госбюджетом, изменения в бюджет Фонда выполняются в рамках уточнения сводного и государственного бюджетов.

- С учетом роста доходов могут ли быть пересмотрены расходы ГНФАР? Какие сферы могут охватить эти расходы?

- В соответствии с законом "О бюджетной системе" верхний предел расходов Фонда в составе сводного бюджета определяется на основе бюджетного правила, в том числе рассчитываемого по этому правилу соотношения базового ненефтяного дефицита сводного бюджета к ненефтяному валовому внутреннему продукту. В связи с этим расходы Фонда могут быть пересмотрены только в рамках изменений в сводный и государственный бюджеты. В настоящее время в рамках бюджета Фонда предусмотрены трансфертные выплаты в госбюджет, а также финансирование двух образовательных программ, в том числе "Повышение конкурентоспособности системы высшего образования в 2019-2023 годах", а также "Госпрограммы по обучению молодежи в престижных высших учебных заведениях зарубежных стран на 2022-2026 годы". Непосредственное финансирование Фондом других сфер не предусмотрено.

- Планируется ли выделение дополнительных средств в связи с восстановлением освобожденных от оккупации территорий Азербайджана?

- Поскольку финансирование в этом направлении осуществляется в рамках госбюджета, данный вопрос рассматривается в рамках бюджетных расходов. Помимо предусмотренных в бюджете Фонда программ, непосредственное выделение средств на какие-либо другие проекты не планируется.