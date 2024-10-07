ГНФАР обнародовал доходы с "Шахдениз" за 9 месяцев

13:15

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) в январе-сентябре текущего года получил доход в размере 364,465 млн долларов США от разработки месторождения "Шахдениз", расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Как сообщили Report в Фонде, это на 818,535 млн долларов США или в 3,2 раза меньше, чем за тот же период 2023 года.

Отмечается, что из средств, поступивших в ГНФАР за 9 месяцев этого года, на долю конденсата, добытого с Шахдениз, пришлось 113,878 млн долларов США, что на 145,68 млн долларов США или в 2,3 раза меньше, чем за тот же период 2023 года.