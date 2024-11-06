ГНФАР обнародовал доходы за 10 месяцев от разработки Шахдениз

17:19

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) в январе-октябре этого года получил доход в размере 416,174 млн долларов США от разработки месторождения "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Как сообщили Report в Фонде, это на 766,826 млн долларов США или в 2,8 раза меньше, чем за тот же период 2023 года.

По данным фонда, из средств, поступивших в ГНФАР за 10 месяцев этого года, на долю конденсата, добытого с Шахдениз, пришлось 115,409 млн долларов США, что на 144,145 млн долларов США или в 2,24 раза меньше, чем за тот же период 2023 года.

Отметим, что в январе-октябре 2023 года доходы ГНФАР от разработки месторождения "Шахдениз" составили 1 млрд 183 млн долларов США.