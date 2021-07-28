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ГНФАР обнародовал доходы от месторождений АЧГ и "Шахдениз"

ГНФАР обнародовал доходы от месторождений АЧГ и "Шахдениз" Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) обнародовал доходы от эксплуатации месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и "Шахдениз", расположенных в азербайджанском секторе Каспийского моря.
Энергетика
28 июля 2021 г. 11:51
ГНФАР обнародовал доходы от месторождений АЧГ и Шахдениз

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) обнародовал доходы от эксплуатации месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и "Шахдениз", расположенных в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Как сообщает Report со ссылкой на фонд, в январе-июне 2021 года с месторождения АЧГ был получен доход в размере 2 млрд 354,1 млн долларов США.

С начала разработки АЧГ в 2001 году общий объем доходов от месторождения составил 151 млрд 759 млн долларов.

За отчетный период выручка от реализации газа и конденсата с месторождения "Шахдениз" составила 70,978 млн долларов. На доходы от продажи конденсата пришлось 57,131 млн долларов.

С 2007 года общий доход от реализации газа и конденсата с "Шахдениз" составил 3 млрд 738 млн долларов США.

АЧГ является крупнейшим блоком нефтяных месторождений Азербайджана. Первый договор о разделе добычи по разработке блока месторождений был подписан 20 сентября 1994 года. 14 сентября 2017 года было подписано обновленное соглашение, которое предусматривает разработку месторождений до конца 2049 года.

Долевое распределение акционеров АЧГ следующее: BP (30,37%), SOCAR (25,0%), MOL Group (9,57%, вместо Chevron с 16 апреля 2020 года), INPEX (9,31%), Equinor (7,27%), ExxonMobil (6,79%), TPAO (5,73%), ITOCHU (3,65%), ONGC Videsh Limited (OVL) (2,31%).

Соглашение о разведке, разработке и долевом разделе добычи перспективных площадей "Шахдениз" подписано 4 июня 1996 года. Соглашение о долевом разделе добычи ратифицировано 17 октября 1996 года.

Участниками проекта являются компании BP (оператор – 28,8%), AzSD (10%), SGC Upstream (6,7%), Petronas (15,5%), LUKoil (10%), NİKO (10%) и TPAO (19%).

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Версия на английском языке SOFAZ discloses revenues from ACG, Shah Deniz fields
Версия на азербайджанском языке ARDNF I yarım il üçün AÇG və “Şahdəniz” yataqları üzrə gəlirlərini açıqladı

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