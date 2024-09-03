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ГНФАР обнародовал доходы с "Шахдениз" в этом году

ГНФАР обнародовал доходы с "Шахдениз" в этом году В январе-августе текущего года Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) получил доход в размере 364,465 млн долларов США от разработки месторождения "Шахдениз", расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря.
Энергетика
3 сентября 2024 г. 12:30
ГНФАР обнародовал доходы с Шахдениз в этом году

В январе-августе текущего года Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) получил доход в размере 364,465 млн долларов США от разработки месторождения "Шахдениз", расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Как сообщили Report в Фонде, это на 818,535 млн долларов США или в 3,2 раза меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

Отмечается, что из средств, поступивших в нефтяной фонд за первые 8 месяцев этого года, на долю конденсата пришлось 113,878 млн долларов США, что также на 145,68 млн долларов США или в 2,3 раза меньше, чем за аналогичный период 2023 года.

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Версия на азербайджанском языке ARDNF-nin “Şahdəniz”in işlənməsindən gələn gəlirləri açıqlanıb

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