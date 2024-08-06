ГНФАР назвал доходы с АЧГ в этом году

В январе-июле этого года Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) получил доход в размере 3 млрд 607,7 млн долларов США с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря.

В январе-июле этого года Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) получил доход в размере 3 млрд 607,7 млн долларов США с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ), расположенного в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Как сообщили Report в Фонде, это на 551 млн долларов или 13,23% меньше по сравнению с тем же периодом 2023 года.

АЧГ является крупнейшим нефтяным месторождением Азербайджана. Первый договор о разделе добычи по разработке блока месторождений был подписан 20 сентября 1994 года. 14 сентября 2017 года было подписано обновленное соглашение, которое предусматривает разработку месторождений до конца 2049 года.

Долевое распределение акционеров АЧГ следующее: BP (30,37%), SOCAR (25%), MOL Group (9,57%), INPEX (9,31%), Equinor (7,27%), ExxonMobil (6,79%), TPAO (5,73%), ITOCHU (3,65%), ONGC Videsh Limited (OVL) (2,31%).