ГНФАР назвал доходы от АЧГ и "Шахдениз" за 7 месяцев текущего года

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) обнародовал доходы от эксплуатации месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и "Шахдениз", расположенных в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) обнародовал доходы от эксплуатации месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) и "Шахдениз", расположенных в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Как сообщает Report со ссылкой на фонд, в январе-июле 2021 года с месторождения АЧГ получен доход в размере 2 млрд 903,2 млн долларов США.

С начала разработки АЧГ в 2001 году общий объем доходов от месторождения составил 152 млрд 308 млн долларов.

За отчетный период выручка от продажи газа и конденсата с месторождения "Шахдениз" составила 70,978 млн долларов. На доходы от продажи конденсата пришлось 57,131 млн долларов.

С 2007 года общий доход от реализации газа и конденсата с "Шахдениз" составил 3 млрд 738 млн долларов США.

АЧГ является крупнейшим блоком нефтяных месторождений Азербайджана. Первый договор о разделе добычи по разработке блока месторождений был подписан 20 сентября 1994 года. 14 сентября 2017 года было подписано обновленное соглашение, которое предусматривает разработку месторождений до конца 2049 года.

Долевое распределение акционеров АЧГ следующее: BP (30,37%), SOCAR (25,0%), MOL Group (9,57%, вместо Chevron с 16 апреля 2020 года), INPEX (9,31%), Equinor (7,27%), ExxonMobil (6,79%), TPAO (5,73%), ITOCHU (3,65%), ONGC Videsh Limited (OVL) (2,31%).

Соглашение о разведке, разработке и долевом разделе добычи перспективных площадей "Шахдениз" подписано 4 июня 1996 года. Соглашение о долевом разделе добычи ратифицировано 17 октября 1996 года.

Участниками проекта являются компании BP (оператор – 28,8%), AzSD (10%), SGC Upstream (6,7%), Petronas (15,5%), LUKoil (10%), NİKO (10%) и TPAO (19%).