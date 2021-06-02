ГНФАР на 12% сократил доходы от проекта АЧГ

В январе-мае этого года в Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) поступил 1 млрд 850,2 млн долларов США с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ).

В январе-мае этого года в Госнефтефонд Азербайджана (ГНФАР) поступил 1 млрд 850,2 млн долларов США с блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ).

Об этом Report сообщили в Фонде.

Сообщается, что по сравнению с январем-маем 2020 года это на 255,8 млн долларов или на 12,14% меньше.

За пять месяцев 2020 года доходы ГНФАР с АЧГ составили 2 млрд 106 млн долларов.

Напомним, что АЧГ – крупнейшее нефтяное месторождение Азербайджана. Первый контракт по блоку месторождений был подписан 20 сентября 1994 года. 14 сентября 2017 года было подписано обновленное соглашение о распределении добычи, которое предусматривает разработку месторождений до конца 2049 года.

Долевое распределение акционеров АЧГ следующее: BP (30,37%), SOCAR (25,0%), MOL Group (9,57%, вместо Chevron с 16 апреля 2020 года), INPEX (9,31%), Equinor (7,27%), ExxonMobil (6,79%), TPAO (5,73%), ITOCHU (3,65%), ONGC Videsh Limited (OVL) (2,31%).