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ГНФАР и саудовская инвесткомпания Hassana подписали Меморандум о взаимопонимании

ГНФАР и саудовская инвесткомпания Hassana подписали Меморандум о взаимопонимании 16:40 Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) подписал Меморандум о взаимопонимании с инвестиционной компанией Hassana с целью изучения инвестиционных возможностей Саудовской Аравии.
Энергетика
29 октября 2024 г. 17:09
ГНФАР и саудовская инвесткомпания Hassana подписали Меморандум о взаимопонимании

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) подписал Меморандум о взаимопонимании с Hassana Investment Company с целью изучения инвестиционных возможностей в Саудовской Аравии.

Как сообщает Report со ссылкой на Фонд, документ позволит изучить возможности осуществления совместных инвестиций и будет способствовать развитию стратегического сотрудничества между двумя организациями.

Меморандум о взаимопонимании подписали исполнительный директор ГНФАР Исрафил Мамедов и исполнительный директор инвестиционной компании Hassana Саад бин Абдулмохсен Аль-Фадли.

Hassana Investment Company является инвестиционным подразделением Организации социального страхования Саудовской Аравии, которой принадлежит один из крупнейших в мире пенсионных фондов. Она управляет активами в размере 1,2 трлн саудовских риалов (320 млрд долларов США). Имеет диверсифицированный портфель, состоящий из местных, региональных и глобальных вложений, осуществляет долгосрочные инвестиции в рамках стратегии, основанной на принципах устойчивости.

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Версия на английском языке SOFAZ to explore investment opportunities in Saudi Arabia
Версия на азербайджанском языке ARDNF Səudiyyə Ərəbistanına investisiya yatırılması imkanlarını araşdıracaq

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