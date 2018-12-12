Глубоководная укладка труб "Северного потока-2" начнется на следующей неделе

Баку. 12 декабря. REPORT.AZ/ Крупнейшее трубоукладочное судно Pioneering Spirit начнет работу по глубоководному строительству "Северного потока-2" в водах Финляндии 17 декабря.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом следует из сообщения Nord Stream 2 AG.

"Трубоукладочное судно Pioneering Spirit войдет в Балтийское море через мост Большой Бельт (Дания), чтобы присоединиться к флотилии судов, задействованных в строительстве газопровода "Северный поток‑2". Cудно приступит к трубоукладке в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Финляндии на следующей неделе", - говорится в сообщении.

Отмечено, что на несколько дней судно остановится в Дании для проведения мобилизационных работ, после чего проследует к ИЭЗ Финляндии, чтобы продолжить укладку первой нитки газопровода.

Pioneering Spirit принадлежит швейцарской компании Allseas, которая в апреле подписала контракт с Nord Stream 2 на трубоукладку морской части "Северного потока-2". Ранее судно вело глубоководную укладку труб "Турецкого потока".