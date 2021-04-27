Глобальные инвестиции в водород до 2050 года могут составить $15 трлн

Прогнозируется, что к середине века потребление водорода вырастет до 15–20% от общего конечного спроса на энергию

Глобальная декарбонизация энергетики и других отраслей, использующих водород, потребует инвестиций в размере почти 15 трлн долларов США с настоящего момента до 2050 года.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в докладе Комиссии по энергетическому переходу в энергетике (ETC).

Так называемый «зеленый» водород, производимый с использованием возобновляемых источников энергии в электролизерах для преобразования воды, поддерживается многими правительствами для транспортных средств и электростанций, но в настоящее время он слишком дорог для широкого использования.

Сторонники говорят, что инвестиции в инфраструктуру и рост спроса со стороны транспорта, газовых сетей и промышленности снизят затраты.

В ETC заявили, что для достижения согласованной на глобальном уровне цели по нулевым чистым выбросам к середине века чистая энергия должна лежать в основе декарбонизации каждого сектора, а водород будет играть важную роль в таких отраслях, как сталелитейная и транспортная.

Прогнозируется, что к середине века потребление водорода вырастет до 500–800 млн тонн в год, что составляет 15–20% от общего конечного спроса на энергию по сравнению со 115 млн тонн в настоящее время.

Производство «зеленого» водорода потребует увеличения поставок электроэнергии с нулевым выбросом углерода на 30 тыс. тераватт/часов (ТВт/ч) к 2050 году, помимо 90 тыс. ТВт-ч, необходимых для декарбонизации в целом, сообщила ETC.

Для этого потребуются инвестиции в размере около 15 трлн долларов США, достигающие пика в конце 2030-х годов на уровне около 800 млрд долларов США в год. Причем не только для производства водорода, но и для электроэнергетической системы для поддержки массового увеличения использования водорода.

Около 85% необходимых инвестиций будет приходиться на производство электроэнергии и 15% — на электролизеры, установки для производства водорода, а также инфраструктуру для его транспортировки и хранения.

Для производимого водорода потребуется крупномасштабное геологическое хранилище, учитывая ограниченную емкость и высокую стоимость контейнеров со сжатым водородом.

Соляные пещеры будут предлагать самую низкую стоимость. Но если потребуется хранить 5% от общего годового потребления водорода в 2050 году, потребуется около 4 тыс. соляных пещер типичного размера по сравнению с примерно 100, используемыми сегодня для хранения природного газа, говорится в отчете.

Отметим, что для недопущения изменения климата в «зеленую» энергетику нужно инвестировать 131 трлн долларов США.