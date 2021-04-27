О нас
Report Georgia
Аудио новости

Глобальные инвестиции в водород до 2050 года могут составить $15 трлн

Глобальные инвестиции в водород до 2050 года могут составить $15 трлн Прогнозируется, что к середине века потребление водорода вырастет до 15–20% от общего конечного спроса на энергию
Энергетика
27 апреля 2021 г. 16:02
Глобальные инвестиции в водород до 2050 года могут составить $15 трлн

Глобальная декарбонизация энергетики и других отраслей, использующих водород, потребует инвестиций в размере почти 15 трлн долларов США с настоящего момента до 2050 года.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом говорится в докладе Комиссии по энергетическому переходу в энергетике (ETC).

Так называемый «зеленый» водород, производимый с использованием возобновляемых источников энергии в электролизерах для преобразования воды, поддерживается многими правительствами для транспортных средств и электростанций, но в настоящее время он слишком дорог для широкого использования.

Сторонники говорят, что инвестиции в инфраструктуру и рост спроса со стороны транспорта, газовых сетей и промышленности снизят затраты.

В ETC заявили, что для достижения согласованной на глобальном уровне цели по нулевым чистым выбросам к середине века чистая энергия должна лежать в основе декарбонизации каждого сектора, а водород будет играть важную роль в таких отраслях, как сталелитейная и транспортная.

Прогнозируется, что к середине века потребление водорода вырастет до 500–800 млн тонн в год, что составляет 15–20% от общего конечного спроса на энергию по сравнению со 115 млн тонн в настоящее время.

Производство «зеленого» водорода потребует увеличения поставок электроэнергии с нулевым выбросом углерода на 30 тыс. тераватт/часов (ТВт/ч) к 2050 году, помимо 90 тыс. ТВт-ч, необходимых для декарбонизации в целом, сообщила ETC.

Для этого потребуются инвестиции в размере около 15 трлн долларов США, достигающие пика в конце 2030-х годов на уровне около 800 млрд долларов США в год. Причем не только для производства водорода, но и для электроэнергетической системы для поддержки массового увеличения использования водорода.

Около 85% необходимых инвестиций будет приходиться на производство электроэнергии и 15% — на электролизеры, установки для производства водорода, а также инфраструктуру для его транспортировки и хранения.

Для производимого водорода потребуется крупномасштабное геологическое хранилище, учитывая ограниченную емкость и высокую стоимость контейнеров со сжатым водородом.

Соляные пещеры будут предлагать самую низкую стоимость. Но если потребуется хранить 5% от общего годового потребления водорода в 2050 году, потребуется около 4 тыс. соляных пещер типичного размера по сравнению с примерно 100, используемыми сегодня для хранения природного газа, говорится в отчете.

Отметим, что для недопущения изменения климата в «зеленую» энергетику нужно инвестировать 131 трлн долларов США.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Global investment in hydrogen may reach $15 trillion by 2050

Новости партнеров

Другие новости из категории

Началось заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+
Началось заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+
27 апреля 2021 г. 16:47
Лукойл рассматривает возможность проекта с голубым водородом на Каспии
"Лукойл" рассматривает возможность проекта с голубым водородом на Каспии
27 апреля 2021 г. 13:31
Saudi Aramco рассматривает продажу доли в газопроводном бизнесе
Saudi Aramco рассматривает продажу доли в газопроводном бизнесе
27 апреля 2021 г. 12:49
Мониторинг ОПЕК+ повысил прогноз по дефициту на рынке нефти в 2021 году
Мониторинг ОПЕК+ повысил прогноз по дефициту на рынке нефти в 2021 году
27 апреля 2021 г. 10:56
​Азербайджанская нефть подешевела
​Азербайджанская нефть подешевела
27 апреля 2021 г. 10:44
Нефть дорожает после прогноза ОПЕК+
Нефть дорожает после прогноза ОПЕК+
27 апреля 2021 г. 10:06
ОПЕК+ сегодня проведет заседание мониторингового комитета
ОПЕК+ сегодня проведет заседание мониторингового комитета
27 апреля 2021 г. 09:43
Нефть продолжает дешеветь на опасениях за спрос
Нефть продолжает дешеветь на опасениях за спрос
26 апреля 2021 г. 20:54
Азербайджан увеличил поставки газа в Италию посредством TAP на 77%
Азербайджан увеличил поставки газа в Италию посредством TAP на 77%
26 апреля 2021 г. 18:12
Moody's: В среднесрочной перспективе цена на нефть будет в диапазоне 45-65 долларов
Moody's: В среднесрочной перспективе цена на нефть будет в диапазоне 45-65 долларов
26 апреля 2021 г. 18:01

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi