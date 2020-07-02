Новак: Глобальные инвестиции в нефтяную сферу упадут на треть

Глава Минэнерго прогнозирует ускоренный отказ от потребления нефти в мире после пандемии

Глобальные инвестиции в нефтяную отрасль в текущем году на фоне сильного падения спроса на нефть снизятся на треть.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак в ходе международной конференции "Глобальная энергетика и международные политические риски", которая проводится в четверг в онлайн-формате международным дискуссионным клубом "Валдай" и Азербайджанским центром анализа международных отношений.

"В апреле мы увидели падение спроса на 25-28%. Конечно, это серьезно отразилось на инвестициях в топливно-энергетическом комплексе. Они [инвестиции], на мой взгляд, упали примерно на треть, упадут на треть в этом году", - сказал министр.

Снижение глобального спроса привело к росту запасов нефти. "По моим оценкам, рост запасов составляет порядка 1 млрд баррелей за этот период", - уточнил Новак.

Новак сообщил, что Минэнерго России не исключает возможности возникновения небольшого дефицита на рынке нефти в июле за счет роста экономической активности в мире.

"Надеюсь, что в июле статистика покажет, что мы уже вышли в баланс, а может быть, и даже в некий дефицит с учетом продолжающегося восстановления выхода из карантинных мер во многих странах", - отметил министр.

Отказ от потребления нефти

Новак считает, что отказ от потребления нефти и газа в мире ускорится после пандемии коронавируса, а доля потребления альтернативной энергии, напротив, увеличится сильнее, чем ожидалось ранее.

"Все сходятся в этом. И мы согласны с тем, что структура энергетики в мире изменится. Снижение доли углеводородов и так ожидалось с 85% до 75% к 2040 году, соответственно, с увеличением доли возобновляемых источников энергии. Сейчас, с учетом того, что происходит, с учетом борьбы с эпидемией, эта тенденция, на мой взгляд, усиливается. На мой взгляд, доля альтернативных источников энергии к 2040 году будет гораздо выше, чем ожидалось", - сказал министр.

По его мнению, доля углеводородов в мировом энергобалансе к 2040 году снизится до 65-68%. "Произойдет это отчасти из-за длительного восстановления спроса на углеводороды. Несмотря на тот отскок [в потреблении нефти и газа], который мы наблюдаем в последние месяцы, мы в этом году не выйдем еще на предыдущие уровни. Возможно, это произойдет только к концу 2021 года", - пояснил министр.

Восстанавление добычи

Новак сообщил, что решения о продлении сокращения добычи нефти по сделке ОПЕК+ на уровне мая-июня нет, и с 1 августа страны начнут восстанавливать добычу в соответствии с условиями соглашения.

"В настоящее время, никаких решений нет, что готовятся какие-то изменения. У нас действует соглашение, в рамках которого мы только на июль продлили уровень сокращения, который был заложен на май-июнь. Дальше при текущих договоренностях с 1 августа у нас должно быть частичное восстановление того объема сокращений", - пояснил министр. Таким образом, с 1 августа общее снижение добычи нефти странами ОПЕК+ составит 7,7 млн баррелей в сутки, тогда как с мая действует квота в 9,7 млн баррелей в сутки.

При этом страны продолжат изучать ситуацию на рынке и будут анализировать уровень исполнения сделки всеми участниками. "Посмотрим, какая будет ситуация, какие будут технические данные, показатели уже за июнь будут. Технический комитет проведет соответствующий анализ исполнения соглашения, текущей ситуации, и мы будем обсуждать", - отметил Новак.

Роль ОПЕК+

Роль ОПЕК+ остается значительной в условиях появления большого количества "черных лебедей" - труднопрогнозируемых и редких событий, которые имеют значительные последствия, считает Новак.

"На текущий момент роль [ОПЕК+] остается большой, так как рынок достаточно разнороднен. Очень много в последние годы появляется "черных лебедей", которые непредсказуемы, которые очень сильно влияют на рынок. Кто мог предсказать, что на 28 млн баррелей упадет спрос? Такого даже в кошмарном сне невозможно было себе представить", - отметил он, отвечая на вопрос, как долго будет длиться соглашение.

"Несмотря на то, что я сторонник рыночных методов, инструментов, тем не менее факты показывают, что определенная координация в нужные моменты, в критической ситуации - достаточно эффективно сглаживает те негативные последствия, которые возникают при волатильности и постоянной синусоиде баланса спроса и предложения", - добавил министр.

Глава Минэнерго также сообщил, что вопросы создания координирующих органов наподобие ОПЕК+ всерьез обсуждаются в других отраслях - например, в газовой.