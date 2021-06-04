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Глобальная торговля СПГ достигла рекордных объемов

Глобальная торговля СПГ достигла рекордных объемов Австралия обошла Катар в качестве крупнейшего экспортера СПГ, в то время как США и Россия заняли третью и четвертую позиции соответственно
Энергетика
4 июня 2021 г. 13:27
Глобальная торговля СПГ достигла рекордных объемов

Объемы мировой торговли сжиженным природным газом (СПГ) в 2020 году достигли рекордного уровня. Однако этот рост был ограничен влиянием пандемии коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на NGV, об этом говорится в докладе Международного газового союза (IGU).

Объем торговли СПГ по итогам прошлого года вырос на 0,4% (+1,4 млн тонн) в годовом сопоставлении — в основном за счет увеличения поставок из США и Австралии. Это существенно меньше, чем в 2019 году, когда показатель увеличился на 11,5% (+40,9 млн тонн) по сравнению с предыдущим годом, и все же СПГ стал одним из немногих энергоносителей, показавших рост в прошлом году.

Отмечается, что Австралия обошла Катар в качестве крупнейшего экспортера СПГ, в то время как США и Россия заняли третью и четвертую позиции соответственно. При этом около 70% общего мирового импорта пришлось на Азию (в частности, на Китай, Индию, Тайвань и Южную Корею).

«Хотя COVID-19 обусловил значительные ограничения для этих рынков, они выиграли от низких цен в 2020 году и приобрели дополнительные объемы, а в некоторых случаях — расширили мощности по регазификации», — подчеркивается в докладе IGU.

Отметим, что стабильный импорт СПГ в Азию поддерживает высокие спотовые цены на ресурс.

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Версия на английском языке Global LNG trade reaches record volumes

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