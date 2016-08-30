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    Глобальный рынок LNG в ближайшие 10 лет увеличится вдвое

    Розничный рынок LNG в 2030 году достигнет 95 млн. тонн

    Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ Глобальный рынок сжиженного газа (LNG) до 2030 года увеличится вдвое и достигнет 470 млн. тонн в год. 

    Как сообщает Report, об этом сказал глава Греческой ассоциации экономики энергетики Костас Андриосопулос на проходящей в Баку первой Евразийской конференции Международной ассоциации экономики энергетики (IAEE) на тему “Развивающиеся экономики энергетики Каспийского региона: изменения и возможности”.

    По словам К.Андриосопулоса, ожидается, что до 2030 года глобальный рынок LNG достигнет 470 млн. с 245 млн. тонн: "Прогнозируется, что розничный рынок LNG в 2030 году вырастет с 75 млн. до 95 млн. тонн”.

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